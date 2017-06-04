ظهر لاعب فريقي النصر والهلال السابق سعد الحارثي، وهو يشارك متطوعاً في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين من قائدي السيارات في شوارع العاصمة الرياض.
وأظهر مقطع فيديو متداول سعد الحارثي وهو يرتدي زياً مميزاً، ويقوم بتوزيع وجبات الإفطار قبل أذان المغرب مباشرة، وسط السيارات في شوارع الرياض.
يذكر أن سعد الحارثي قد لعب لنادي النصر، قبل أن ينتقل عام 2012 إلى نادي الهلال، لمدة 6 أشهر ويعتزل اللعب في شهر أغسطس 2013.
وفق “أخبار 24”.
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