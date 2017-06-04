كشف الشيخ الدكتور صالح بن غانم السدلان موقفاً له مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز –رحمه الله- حول قضية المعتقل في السجون الأمريكية حميدان التركي.
وذكر الشيخ السدلان في لقاء له على فضائية “24”، إن الملك عبدالله أمسك بيده وسارا معا وأخبره أنه تحدث مع الرئيس الإمريكي باراك أوباما في موضوع حميدان التركي واجتهد فيه.
وأضاف أن أوباما رد على الملك عبدالله قائلاً: “يا عبدالله ترانا حنا مثكلم يالسعوديين ما نتعرض للمشايخ ومانتعرض للمحاكم أبداً”.
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