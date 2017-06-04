أعلن نادي الهلال التعاقد مع المهاجم مختار فلاتة أمس (السبت)؛ ليلعب ضمن صفوفه من بداية الموسم المقبل، في أولى الصفقات التي يبرمها النادي بسوق الانتقالات الصيفية.
ونشر الحساب الرسمي للهلال عبر موقع “تويتر” صورة اللاعب مع رئيس النادي الأمير نواف بن سعد، موضحاً أنه جرى إتمام إجراءات تسجيله رسمياً في كشوف الفريق.
يذكر أن فلاتة قد لعب خلال الموسم الماضي لنادي الوحدة وسجل معه 16 هدفاً، قبل أن يهبط إلى دوري الدرجة الأولى، كما لعب سابقاً لنادي الاتحاد وتوج معه بكأس ولي العهد، كما توج مع الشباب بلقب الدوري.وفق “أخبار 24”.
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