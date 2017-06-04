توفيت مساء أمس (السبت) والدة المبتعث حسن الحسن عقب مرور 72 ساعة فقط على وفاته، أثناء لعبه كرة القدم مع عدد من زملائه، بإحدى جامعات مدينة سبوكان بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ودخلت والدة المبتعث “حسن” في إعياء مفاجئ، بعد تناولها وجبة الإفطار أمس، تأثرا بوفاة ابنها، ليتم نقلها إلى أحد المستشفيات وتلفظ أنفاسها الأخيرة هناك.
يأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه عائلة المبتعث “حسن”، لاستقبال جثمانه غدا (الإثنين) في مطار الملك فهد بالدمام.وفق “أخبار 24”.
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