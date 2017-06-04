كشف المختص في شؤون الأرصاد والفلك الدكتور خالد الزعاق عن دخول مناطق المملكة منذ أمس (السبت) موسم “مربعانية القيظ”، والذي يعتبر مرحلة الحر اللاهب، بحيث تصل فيه الشمس إلى أعلى ميل لها شمالاً.
وبيّن الزعاق في عدة تدوينات عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن أمس السبت هو أول أيام “مربعانية القيظ”، ومدتها 40 يوماً، والتي تعني انتهاء موسم سقوط الأمطار على جل مناطق المملكة عدا المنطقة الجنوبية والشريط الممتد من الطائف حتى عسير، لافتاً إلى أن تلك الفترة سينتقل فيها مناخ المملكة من الحر الناعم إلى مرحلة الحر اللاهب.
وأوضح أن دخول موسم مربعانية القيظ يعني أن فصل الصيف الحار قد دخل بالفعل، بحيث تشهد المملكة خلال الأيام المقبلة هبوب رياح شمالية غربية مشوبة بالسموم غير رتيبة في أول موسمها، مع كثرة الزوابع الترابية، ثم تمتاز بالرتابة حيث تهب الرياح مع طلوع الشمس ويشتد عصفها بالتدريج، مع اشتداد الحرارة وتهدأ مع غياب الشمس ويترسب الغبار على الأشياء.
ولفت إلى أن المسطحات المائية في البحار تخزن الحرارة من الشمس في أول المربعانية، وفي نهايتها تبدأ تصدير الرطوبة في الأجواء، كما ينعدم الظل في منتصف الموسم وتتعامد أشعة الشمس، موضحاً أن باكستان وسلطنة عمان ستكونان أكثر المناطق حرارة عالمياً في بداية الموسم، على أن تكون العراق والكويت والمملكة هي الأشد حرارة عالمياً مع نهايته.وفق “أخبار 24”.
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