تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع حالة الأطفال الثلاثة الذين ألقى والدهم بهم في الشارع، ويرقد أحدهم بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، لتلقي العلاج من آثار التعنيف، مؤكدةً أنها ستقوم باستدعاء المتسببين في إهمالهم.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “يجري متابعة حالة الأطفال صحياً بالتنسيق مع الجهات الطبية، وتوفير الرعاية لهم، وسيتم استدعاء المتسببين في إهمالهم”.
وكانت تحقيقات الشرطة قد بيّنت تعرض الأطفال الثلاثة للتعنيف الجسدي والنفسي من زوجة أبيهم؛ حيث حرمتهم من الطعام وتعاملت معهم بشكل قاسٍ، قبل أن يلقي بهم والدهم عند منزل أسرة والدتهم المتوفاة، بحجة عدم قدرته على رعايتهم.وفق “أخبار 24”.
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