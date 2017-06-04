سقط مواطن بمنطقة جازان في محافظة أبو عريش، متوفى أثناء تقديمه واجب العزاء في صديق له.
وأوضح أحد زملاء المتوفى، وفقًا لـ “تواصل”، أن زميله “فهد السيد”، يعمل معه بمستشفى أبو عريش العام، حضر مراسم دفن صديق آخر لهما بالمقبرة، وفي اليوم الثاني حضر العزاء، إلا أن المعزين وأقارب المتوفى فوجئوا به يسقط متوفى، أثناء جلوسه معهم.
وعبر منسوبو مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن بالغ حزنهم، في وفاة زميلهم فهد، مقدمين التعازي لأسرته وكل محبيه، داعين الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
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