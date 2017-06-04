أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العنود الخيرية، وهو يلقن إحدى المسلمات الجدد الشهادة عبر الهاتف.
وبيّن الفيديو الأمير سعود ممسكاً بهاتفه، في حفل خيري، وعلى وجهه ابتسامة وهو يتواصل مع سيدة ويلقنها الشهادة وهي ترددها خلفه، قبل أن يتحدث معها باللغة الإنجليزية ويبارك لها دخولها الإسلام ويدعو لها بالتوفيق والثبات.
وفق “أخبار 24”.
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