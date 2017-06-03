وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، على طلب الاتحاديين الإماراتي والسعودي، على تقديم موعد مباراة منتخبي البلدين 48 ساعة، لتقام يوم 29 بدلاً من 31 أغسطس/آب المقبل، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا 2018.
وجاء طلب التغيير، لتزامن التاريخ القديم للمباراة مع يوم وقفة الحجيج في مشعر عرفة المبارك، مع العلم أن المواجهة ستقام في الإمارات، وسبق أن تواجه المنتخبين في الجولة الرابعة بالسعودية، وخسر المنتخب الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد.
وعلى الجانب الآخر، يواصل منتخب الإمارات، تدريباته ضمن معسكره الخارجي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن استعدادات “الأبيض” لمباراته القادمة مع المنتخب التايلاندي يوم 13 يونيو/حزيران الحالي في بانكوك، لحساب الجولة الثامنة من مباريات الإياب ضمن تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.
ويشارك في التدريبات 27 لاعباً تم استدعائهم من قبل المدرب الأرجنتيني إداجاردو باوزا، وهم علي مبخوت، محمد فوزي، خلفان مبارك الرزي، فارس جمعة وخالد السناني (الجزيرة)، حسن إبراهيم (الشباب)، طارق أحمد، سالم صالح، محمود خميس، حمدان الكمالي، إسماعيل مطر، خالد باوزير، محمد العكبري وطارق أحمد الخديم (الوحدة)، عبد العزيز هيكل، عبد العزيز صنقور، وليد عباس، خميس إسماعيل، حبيب الفردان، أحمد خليل وماجد ناصر (الأهلي)، أحمد برمان، مهند سالم العنزي، عمر عبد الرحمن، خالد عيسى ومحمد أحمد (العين)، عادل الحوسني (الشارقة).وفق “أخبار 24”.
وينتهي المعسكر الداخلي يوم 8 يونيو/حزيران الحالي، ويغادر بعدها إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للتحضير النهائي لمباراته المرتقبة مع منتخب تايلاند.
وأعرب باوزا، عن سعادته بما لمسه من تجاوب وتفاعل للاعبين خلال التدريبات، مشيرا إلى أنه لا يجد الصعوبة في إيصال ما يريده من اللاعبين خلال التدريب، خاصة وأنهم منسجمون ويفهم كل منهم الآخر، مؤكدا أن المهمة الحالية للمنتخب لا تخلو من الصعوبة، ولكنها غير مستحيلة، وتتطلب بذل الكثير من الجهد والتعب.
ودعا باوزا اللاعبين إلى التركيز في كل مباراة، وترك الأمور تمضي، لأن المهم الفوز وبعدها كل شيء يأتي تباعا، وربما حسابات المجموعة، تخدم المنتخب، وهذا ما يحدث كثيرا في كرة القدم، لكن المهم أن تفعل ما يجب عليك فعله وهو الفوز.
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