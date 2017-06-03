ارتبط نادي فلامنغو البرازيلي بطلب التعاقد مع محترف نادي الهلال البرازيلي ليو بوناتيني.
وكان الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال قد أكد عدم تواجد بوناتيني في صفوف الهلال في الموسم المقبل بينما يسعى النادي للتعاقد مع السوري عمر خريبين من صفوف نادي الظفرة الإماراتي.
ويفكر فلامنغو في استغلال تجاهل المدرب الأرجنتيني رامون دياز لبوناتيني صاحب الـ23 عامًا من خلال طلب التعاقد مع اللاعب.
وكان الهلال قد تعاقد مع بوناتيني في الصيف الماضي قادماً من أستوريل برايا البرتغالي.
ولعب بوناتيني في 25 لقاء بدوري جميل للمحترفين في الموسم الماضي وسجل 12 هدفًا وصنع 3 أهداف.وفق “أخبار 24”.
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