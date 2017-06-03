أكدت الهيئة العامة للاستثمار، اليوم (السبت)، أن شركة مونسانتو الأمريكية لم تبدأ مزاولة أعمالها في المملكة، ولن يُسمح لها بذلك إلا بموافقة الجهات ذات الاختصاص في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الشركة لم تستكمل الإجراءات النظامية التي تخولها ممارسة نشاطاتها في المملكة، مشيرة إلى أن الأنشطة الاستثمارية التي يتم التصريح لها بالعمل في المملكة تخضع لمراقبة دقيقة من جميع الجهات المتخصصة ذات العلاقة، وأهمها وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأضافت الهيئة ردا على ما تم تداوله حول الشركة الأمريكية من مخالفات، أنه سيتم الاستعانة بمراكز البحوث الدولية وبيوت الخبرة العالمية لمعرفة مدى سلامة منتجاتهم، مشيرة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب تمنع استيراد أي حبوب ( قمح أو شعير ) من بذور معدلة وراثيا.
وأبانت أن نظام الاستثمار يلزم المستثمر الأجنبي بالتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة وبالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.وفق “أخبار 24”.
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