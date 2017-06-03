وثق مقطع فيديو حديث، أعمال التشطيبات الجارية في مشروع مول “الرياض بارك” المزمع افتتاحه خلال العام الجاري 2017.
وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره احد المهندسين، التجهيزات النهائية للتشطيبات في الأرضيات الداخلية والخارجية لمشروع الرياض بارك مول.
يشار إلى أن المشروع يقع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز مع الدائري الشمالي على مساحة 132 ألف متر مربع، وبدأت أعمال تنفيذه في فبراير 2015.
ويضم المول هايبر ماركت، ومعارض عالمية متنوعة، ومنطقة ترفيهية بتصميم فريد، ومنطقة مطاعم فاخرة بإطلالة على مركز الملك عبدالله المالي، ومجموعة من الماركات العالمية.
وفق “أخبار 24”.
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