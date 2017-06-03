تسببت الرياح، التي اجتاحت المنطقة الشرقية، آخر أيام الاسبوع الماضي، في زحف الرمال لتغطي جزءًا من جسر الملك فهد، الرابط بين المملكة والبحرين.
وأظهرت مقاطع متداولة، تراكم الرمال بكثافة عالية على طريق الجسر، حتى أصبحت تعيق حركة السير، ما دعا إلى استخدام “شيول” لرفع الرمال، خاصة بعد أن تراصت السيارات في انتظار انتهاء تنظيف الجسر، وفتح الطريق.
وبدأت الرمال في التجمع على الجسر، وعرقلة حركة المسافرين، من بداية الجسر بالجانب السعودي في منطقة توسعة الجزر، فيما وضعت الجهات المختصة إرشادات للسلامة المرورية، وحواجز تنبيه لقائدي المركبات على الطريق.
يذكر أن المنطقة الشرقية تعرضت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لرياح شديدة، وموجة غبار بلغت سرعة الرياح معها 33 عقدة، ما تسبب في تجمع الرمال على الجسر.
وفق “أخبار 24”.
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