أكد الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقا، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن تصوير ونشر مقاطع لأشخاص يتشاجرون في الشوارع يعد تشهير وانتهاك للخصوصية.
وتساءل ما الفائدة من نشر مقطع يحوي المشاجرات بين المسلمين؟ ثم هل من في المقطع يرضون بالتشهير بهم؟، مطالبا بعدم نشر هذه المقاطع.
وقال الدكتور الخثلان، ردا على سؤال عن المشاجرات التي تحدث في رمضان وحكم تصويرها ونشرها: “أرى عدم تصوير هذه المقاطع، وإذا صورت ينبغي عدم نشرها وتداولها”.
وأضاف: “الشخص الذي وقعت منه المشاجرة ربما يدافع عن نفسه، وربما تقع منه تصرفات أو كلمات في لحظة غضب، وهو لا يريد أن يشهر به بنشر هذه المقاطع”.
وفق “أخبار 24”.
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