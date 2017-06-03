أكد الشيخ محمد العريفي اليوم (السبت) أن ما يتم تداوله عن صورة لشيك مصرفي زُعم أنه صرف له، ليس له أساس من الصحة.
وقال العريفي على حسابه الرسمي عبر “تويتر” تعليقاً على الإشاعات المتداولة حول صورة الشيك: “نشر أحدهم بتويتر صورة شيك زعم أنه صُرف لي، ونقلت الخبر عنه صحفٌ إلكترونية وقناة، فأقول جواباً لمن سأل: الصورة مكذوبة والموضوع كذب وافتراء”.
وكانت مواقع التواصل قد تداولت صورة لشيك مصرفي بقيمة 7 ملايين ريال صادر عن أحد المصارف الخليجية يحمل اسمه، وتم توقيعه في 12 يونيو 2016، وهو ما نفاه الشيخ العريفي نفيا قاطعا، ومؤكداً أنه كذب وافتراء.وفق “أخبار 24”.
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