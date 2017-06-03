أوضح مدرب فريق الشباب سامي الجابر، في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه الشخصي في “تويتر”، أن تغريداته التي دوَّنها البارحة حول بقاء لاعبي الخبرة بالفريق، جرى تحويرها، لتُفّسر وتُفهم بشكل خاطئ.
وأعرب الجابر خلال تغريداته، عن استيائه ممن حوَّروا تغريداته بشكل غير جيد، مبيناً أنه لم يكن يقصد لوم الأميرين فهد بن خالد وعبدالله بن خالد أو مجلس إدارة نادي الشباب، وأن الظروف الصعبة التي مرَّ بها الفريق والتي ذكرها في تغريداته ليست سراً.
وأضاف مدرب فريق الشباب، أن الذين وقفوا خلف النادي وعملوا في صمت ليعود النادي لوضعه الطبيعي لا يمكن أن يُوجَّه لهم اللوم، مؤكداً أن أي لاعب خدم الفريق ويرغب في الاستمرار لن يفرط النادي فيه، وأن مَن شوهوا مقصد تغريداته هدفوا لزعزعة ثقة الجماهير في فريقها.
وكان الجابر قد نشر عدداً من التغريدات، أشار فيها إلى أن أي قرار يقضي بتفريغ الفريق من الخبرات سيكون في غير صالح الفريق، وأن مثل هذا القرار غير مرحب به من قِبله، ما فُهم منها أنه ينتقد قراراً تعتزم إدارة النادي والقائمون عليه إصداره.وفق “أخبار 24”.
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