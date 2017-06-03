أحبط رجال الجمارك السعودية في ميناء ضباء محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون بلغت (2.189.000) حبة، عُثر عليها مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للجمرك.
وأوضح علي العطوي مدير عام جمرك ميناء ضباء أن الشاحنة قدمت للجمرك محمولة على إحدى “العبّارات” القادمة للميناء، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخفية في مخبأ تم إعداد وتجهيزه في تجويف أرضية الشاحنة بحيث تم وضع جميع الكمية في هذا المخبأ.وفق “أخبار 24”.
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