أصدر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز توجيها للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بتقديم العلاج لمريض السمنة وداء الفيل المواطن “سعد حمود آل حسن”، والذي ظهر في برنامج تلفزيوني وقال إنه من سكان الدمام.
وكان فريق طبي متخصص من مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، وفقاً لـ”سبق”، زار منزل المريض في الدمام بالتنسيق مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وأجرى له بعض الكشوفات، وتبين أن المريض يمكن معالجته بالعلاج الطبيعي المكثف.
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