أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، استعادة حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من مجموعة “هاكرز” كانت قد اخترقته وسيطرت عليه فجر اليوم السبت، ونشرت عبره تغريدات مسيئة لكلٍّ من السعودية والبحرين.
تأكيد الوزير البحريني جاء عبر تغريدة له بعد ظهر اليوم، أعلن خلالها استعادة الحساب، شاكراً كل من تضامن معه وكل من أسهم في السيطرة على الاختراق.
وكانت وزارة الخارجية البحرينية أصدرت صباح اليوم السبت بياناً، قالت فيه إنه تم اختراق الحساب من قِبل جهة إرهابية قامت بنسب تغريدات ليس لها أي أساس من الصحة إلى وزير الخارجية.
وأكدت الوزارة في حينه أنها تعمل على استعادة الحساب من “سيطرة هذه المجموعة المخربة البائسة، التي تخشى الحقيقة التي يتكلم بها وزير الخارجية عن تخريبهم وفضح إرهابهم المرفوض في كل محفل وبكل مناسبة، وأنها تتابع مع الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاسبة من قام بهذا العمل الدنيء”.وفق “أخبار 24”.
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