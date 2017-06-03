أكدت شركة مقرها محافظة الطائف، أن المقيم الفلسطيني صاحب المقطع المتداول المتضمن عبارات مسيئة ليس له أي علاقة بالشركة، وأنه ليس له دور بفعاليات يُزمع إقامتها في عيد الفطر القادم، فيما قرر محافظ جدة وقف أي تعاقدات معه.
وأوضحت الشركة وهي مجموعة السواط، وفقاً لـ”سبق”، أنها ترفض سلوك الفلسيطيني المدعو مهند سويدان، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يوجه عبارات مسيئة لسكان الرياض تتضمن قذفاً صريحاً لنساء المملكة أثناء مهرجان الجنادرية العام الماضي، مؤكدةً أنها ترفض كل ما من شأنه المساس بسمعة الوطن ومواطنيه.
وأضافت أنها لم تتعاقد مع سويدان، وأنه فقط مثَّل إحدى الشركات في بعض فعاليات مهرجان الربيع لفترة سابقة، مؤكدةً أنه لن يكون له أي علاقة من قريب أو من بعيد بفعاليات العيد والصيف المزمع إقامتها في الطائف هذا العام.
وكان المقطع الذي جرى تداوله العام الماضي، واستدعت شرطة الرياض المدعو مهند سويدان على إثره، قد تجدد تداوله مرة أخرى وذُكر أن اسمه ورد كمشارك في فعاليات بجدة، ما دفع أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل للتوجيه بالتحقيق معه، فيما وجه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بوقف أي تعاقدات لها علاقة بسويدان في المحافظة.
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