قالت ثاني فتاة سعودية تحصل على رخصة للطيران بالمملكة ياسمين الميمني إنها لازالت تنتظر فرصة للحصول على وظيفة “كابتـن طيار” في إحدى شركات الطيران بالمملكة.
وأبانت الميمني أنها حصلت على رخصة الطيران من هيئة الطيران المدني عام 2013 وأنها تلقت العديد من العروض من قبل شركات طيران خليجية إلاّ أنها تحلم بالعمل مع الخطوط السعودية.
وأوضحت رغبتها في العمل بمجال قيادة الطائرات دفعتها لدراسة الطيران في الأردن على حسابها الخاص، حيث حصلت على الرخصة الأولى بعد عام واحد فقط، مبينة أنه بعد عودتها للمملكة لم تجد فرصة للعمل بشركات الطيران، فاضطرت للعمل في وظيفة إدارية بأكاديمية رابغ للطيران.
وذكرت أنها واصلت دراستها والحصول على رخصة جديدة في المجال، كما تلقت عدة دورات مختلفة في الطيران، مبينة أنها وافقت على عرض قدمته لها إحدى شركات الطيران الأمريكية لتمثيل الشركة في الخليج.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنه خلال عملها مع الشركة تلقت المزيد من الدراسة في بأمريكا وحصلت على شهادات بعد أن أنهت الدراسة خلال عام ونصف فقط.
يذكر أن الخطوط السعودية نفت قبل أيام أخباراً تداولتها وسائل الإعلام حول قبول عدد من السعوديات للتدريب ودراسة الطيران ضمن برنامج “وظيفتك بعثتك” استعداداً لتوظيفهن في وظيفة “كابتن طيار”.
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