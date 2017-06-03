يعلن النشاط الثقافي بنادي السد بنعجان عن إقامة مسابقة حفط القرآن الكريم الثالثة لعام1438 ، حيث تتضمن المسابقة سبعة فروع وهي
الفرع الأول :حفظ القرآن الكريم كاملاً الفرع الثاني :عشرون جزء
الفرع الثالث :خمسة عشرجزء
والفرع الرابع: عشرة اجزاء
والفرع الخامس :خمسة اجزاء
والفرع السادس :ثلاثة أجزاء
والفرع السابع :جزء عم وتبارك لمن هم اقل من 12 سنة
ومن يرغب التسجيل ارسال رسالة نصية على رقم 0555103155
تتضمن الاسم والمرحلة الدراسيه ومكان الاقامة والفرع المشارك فيه ورقم التواصل مع المتسابق علما بأن أخر موعد للتسجيل في
13 / 9 / 1438 هـ ، كما يتقدم النشاط الثقافي بالشكر والتقدير والدعاء الخالص بالتوفيق والسداد لمؤسسة العثمان للنقليات لصاحبها / عبدالله بن عبدالعزيز بن محمد العثمان لرعايته وعلى دعمه اللامحدود لهذة المسابقة في عامها الثالث على التوالي .
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