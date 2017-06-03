شهدت مركز نعجان مساء يوم أمس الجمعة الموافق ٠٧-٠٩-١٤٣٨هـ في حي الشعيل إقامة إفطار جماعي رمضاني يقام للسنة الثانية على التوالي لاهالي الحي إيماناً منهم في الاجتماع على الخير والمحبة والالفة على مستوى الاسر بالبلدة بحضور قرابة ٧٥ شخصاً على مائدة الافطار .
الافطار لم يخلى من مشاركة كبار السن والشباب والأطفال في تذكر لحظات الزمن الماضي والافطار في بلدة نعجان وكيف كانوا يفطرون .
الافطار تم بمشاركة جميع أهالي الحي سواءً بإعداد الاكل أو تنظيمه وتنسيقه واتفقوا على العديد من الأمور الخاصة كتحديد يوم لاجتماع العائلة باول يوم للعيد بعد صلاة العشاء وغيرها .
نترككم مع الصور للاستمتاع بها
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج