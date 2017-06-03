أوضح سامي الجابر مدرب فريق الشباب أن تغريداته التي أطلقها يوم الأمس بخصوص بقاء لاعبي الخبرة في الفريق الشبابي تم فهمها بشكل خاطئ.
وبين الجابر أن هناك من يريد تحوير تغريداته وفهمها بشكل غير جيد.
وقال مدرب الشباب في حسابه:”مساء البارحة تباينت ردود الفعل حول ما كتبت من تغريدات عن ما يخص أخبار انتقالات اللاعبين،كنت واضح جدا من هدف النشر وهو تكذيب هذه الأخبار.
وطبيعي جدا أن يختلف البعض حول هدف التغريدات وغرضها و تفسيرها حسب ما يراها سواء بحسن نية أو بسوء نية وهذا أمر اعتدت عليه كثيراً.
ما ساءني هو أن تحرف التغريدات وكانها توجيه اللوم سواء للأمير فهد بن خالد أو الأمير عبدالله بن خالد أو للإدارة ممثلة بأخي عبدالله القريني
فليس سراً يفشى عندما أقول أن أوضاع الفريق كانت صعبة جداً فهذا أمر تحدث عنه الجميع سواء إعلام أو إدارة الفريق أو حتى نجوم الفريق ولكن السر الذي يخفى على الجميع أن الأوضاع والظروف التي أحاطت بالفريق كان من الممكن أن تؤدي لنتائج لا تليق أبداً بنادي الشباب، إلا أن الوقفة المعتادة من الأميرين فهد بن خالد و عبدالله بن خالد ساهمت بتقليص أثار الأزمة دون الحديث عن ما تم عمله أو تقديمه للفريق.وفق “عين اليوم”.
لذا ليس من المنطق أن يوجه اللوم لمسيري النادي وهم عملوا ويعملون من أجل النادي رغم كل المشاكل ولولا وقفتهم الصادقة لكانت الأمور أسوأ.
كما أؤكد أن من يعمل من أجل النادي وبصمت يستحق التقدير والثقة والتشجيع وعلى رأسهم مسيري النادي و نجوم الخبرة بالفريق
فوقفتهم الصادقة والغير مستغربة خلال منافسات الموسم المنصرم تثبت حرصهم على عودة الفريق لوضعه الطبيعي بجهد الجميع وتعاونهم، يهمني الأكيد أن التسريبات تهدف لزعزعة الثقة بين الجماهير و من يعمل لمصلحة الفريق ولن يتم التفريط بأي نجم يخدم الفريق و يرغب بالبقاء”.
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