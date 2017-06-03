أكد رومان باباييف مدير نادي سسكا موسكو الروسي أن اللاعب الصربي زوران توشيتش تلقى عرض من نادي سعودي خلال الايام الماضية وذلك من أجل المغادرة للدوري السعودي خلال الموسم القادم .
وقال باباييف خلال حديثة مع صحيفة ” موزرت سبورت ” الصربية , نحن حالياً نقوم بالتفاوض مع الصربي زوران من اجل استمراره مع الفريق خلال الموسم القادم وهناك اجتماع سيعقد مطلع الاسبوع المقبل وستحدد خلاله الصورة الكاملة وبشكل أوضح حول عملية المفاوضات .
واضاف ان لديهم القدرة على التفاوض معه بشكل سهل ولكن المشكلة التي تواجههم هي ذات الطابع المالي لتقديم العرض المالي والتي من خلاله سيتحدد كل شيء في اتمام عملية التفاوض بشكل إيجابي .
وأفاد أنهم يواجهون منافسة من طرف ناد سعودي يسعى للحصول على خدمات توشيتش خلال الموسم القادم وأن الاموال التي ستدفع في المفاوضات هي من ستحدد وجهته المقبلة .
وأوضح ان قيمة عقد توشيتش سينتهي في نهاية شهر يونيو القادم وتبلغ قيمة عقدة القديم هو مليون ونصف المليون يورو سنوياً وذلك خلال الفترة التي قضاها مع سسكا موسكو ولكن حالياً نستطيع تقديم عرض له بقيمة 500 ألف يورو سنوياً كعقد جديد .وفق “النادى”.
الجدير بالذكر أن الصربي زوران صاحب الـــ 30 عاماً والذي يلعب في 3 مراكز في الملعب هي ” الوسط والطرف الايمن والايسر ” قد سبق ان لعب مع فريق مانشستر يونايتد الانجليزي في عام 2009 ويعتبر أفضل لاعب صربي في الوقت الحالي .
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