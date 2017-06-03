أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أن محمود عبد المنعم (كهربا) مستمر مع النادي ولن يتم بيعه أو إعارته خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الزمالك في تصريحاته للصحفيين امس الجمعة، أنه عقد جلسة مع (كهربا) خلال الساعات الماضية تم الاتفاق خلالها على استمرار اللاعب بالزمالك، ورفض كافة العروض المقدمة للاعب سواء من الأندية العربية أو الأوروبية.
وأكد مرتضى أن الإبقاء على (كهربا) جاء لحاجة الفريق لمجهوداته خلال الفترة المقبلة، التي تشهد منافسة الزمالك على كأس مصر والسوبر المصري ودوري أبطال أفريقيا والبطولة العربية للأندية.
واختتم رئيس الزمالك تصريحاته مؤكداً أن (كهربا) سيبدأ في الانتظام مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد تجهيزه فنيا وبدنيا.وفق “الرياض”.
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