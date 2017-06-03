نشرت القيادة العامة لقوات الأمن 20 فرقة فنية للأسلحة والمتفجرات مزودة بآليات ومعدات متطورة، في عدد من المواقع بالمنطقة المركزية في الحرم المكي الشريف، بهدف تأمين موسم عمرة رمضان.
وقال مساعد قائد قوات أمن العمرة للأسلحة والمتفجرات إنه تم نشر الفرق في ساحات الحرم المكي وبمواقف السيارات والفنادق، مبيناً وفقاً لصحيفة “الوطن” أن القوات ستضطلع بمهام تفتيش السيارات بأجهزة أمنية متقدمة تستخدم لأول مرة.
وأبان أن الفرق الفنية ستعمل على تفتيش أمتعة مرتادي الفنادق بالمنطقة المركزية، بالإضافة لتدريب حراس الأمن المدنيين العاملين بالمنطقة المركزية على أعمال التفتيش في الأسواق، والفنادق بالمنطقة المركزية.
وأضاف مساعد قائد الأمن أن هذه الفرق المتخصصة ستكون جاهزة للاستجابة السريعة، والانتقال الفوري لأي موقع للتعامل مع أي بلاغ يرد حول وجود أجسام مشبوهة، مشيراً إلى أن الفرق ستعمل على مدار الساعة لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج