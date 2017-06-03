كشف العضو السابق باللجنة الوطنية للتمور والنخيل بمجلس الغرف السعودية، عبدالعزيز التويجري، أن السعوديين يستهلكون نحو 25% من إجمالي الإنتاج السنوي للتمور في المملكة خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح التويجري أن أكثر المناطق استهلاكاً هي مكة المكرمة تليها المدينة المنورة ثم الرياض، مبيناً وفقاً لـ”عكاظ” أن التمور الموجودة في السوق حالياً تعتبر من الحصيلة الأخيرة للتمور المخزنة قبيل انطلاق حصاد الموسم الجديد الذي يبدأ منتصف يوليو حتى بداية أغسطس من كل عام.
ولفت إلى أن المملكة بها نحو 28 مليون نخلة، ربعها في منطقة القصيم وحدها، مشيراً إلى أن الفرد في المملكة يستهلك نحو 29 كيلو جراماً سنوياً.
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