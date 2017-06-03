كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، النقاب عن بعض الجوانب في حياته الشخصية، مبيناً أنه ولد في العاصمة الفرنسية باريس، ونشأ في لبنان، لافتاً إلى أن نشأته بها جعلت له فلسفته الخاصة في الحياة، وشكلت شخصيته.
وأوضح الأمير عبدالرحمن بن مساعد، خلال لقائه في برنامج “هذا أنا” على قناة “روتانا خليجية”، أنه عاش طفولة عادية جداً، وأن والده ركز على تدريسه القرآن الكريم وكتب الدين بكثافة، فأصبحت لغته العربية قوية.
وأشار “بن مساعد” إلى أنه تذوق موسيقى وكلمات أغاني “أم كلثوم” منذ أن كان في الحادية عشرة من عمره، معتبراً أنه محظوظ بعلاقته المبكرة مع الفنان عبادي الجوهر، فأصبح هناك تعاون ونجاحات بينهما، حيث غنّى الجوهر قصيدته الأولى “قالوا ترى”.
وفق “أخبار 24”.
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