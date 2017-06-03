تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور القديمة لمظاهر شهر رمضان المبارك في مختلف مدن المملكة، خلال حقبة السبعينيات والثمانينيات.
وتظهر الصور الأسواق ومحال بيع السمبوسة والحلويات والتمور والفول والفلافل، كما توضح الصور بعضاً من جوانب حياة الناس خلال الشهر الفضيل في تلك الفترة، وذلك أثناء مشاهدتهم للتلفاز وممارستهم للرياضة، وانتظارهم لأذان المغرب أمام مائدة الإفطار.وفق “أخبار 24”.
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