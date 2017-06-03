روى الدكتور محمد البشر، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، موقفاً جرى بينه وبين أحد طلابه حاول من خلاله معالجة تجاوز الطالب ومشاغبته الدائمة داخل الفصل، لافتاً إلى أن هذا الموقف علّمه طريقة جديدة في معالجة النقاط السلبية التي يتسم بها بعض الطلاب.
وقال البشر خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج “ذاك اليوم” الذي يعرض على قناة “المجد”، إن أحد طلابه كان مشاغباً داخل الجامعة من خلال القيام بأفعال وتصرفات وإلقاء كلمات يحاول من خلالها لفت نظر الطلاب لإشعارهم بأنه “خفيف الدم”، موضحاً أنه اتبع أسلوباً جديداً في معالجته من خلال المدح والثناء عليه.
وأضاف البشر أنه داوم خلال فترة زمنية معينة إلقاء كلمات المدح والثناء على الطالب من نوعية أنه يتميز بالثقة العالية وقدرته على إلقاء الكلمات بشكل محسوب ودقيق، لافتاً إلى أن الطالب تغير بالفعل مع الوقت وتحولت تصرفاته بشكل كامل وغيّر من سلوكه السلبي، داعياً الأساتذة والمعلمين والآباء والأمهات إلى الاستفادة من هذا الأسلوب في معالجة السلوكيات السلبية للطلاب والأبناء.
وفق “أخبار 24”.
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