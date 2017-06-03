وثّق مواطن في مقطع فيديو جمع عامل نظافة مبلغاً كبيراً من المال عن طريق التسول بإحدى الإشارات الضوئية خلال ساعات قليلة في نهار رمضان.
وأظهر المقطع المتداول عامل النظافة وهو يمسك بمحفظة ممتلئة بالنقود، ليقرّ للمواطن الذي وثّق الفيديو بأنه جمعه من أهل الخير في الطريق وهو جالس بمكانه.
وأوضح العامل للمواطن أنه جمع 140 ريالاً في ساعة واحدة فقط من جلوسه، ليمازحه المواطن بأنه سيترك عمله ويأتي ليجلس بجانبه للتسول معاً.
وفق “أخبار 24”.
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