اختير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الجمعة)، ليكون شخصية العام الإسلامية، من قبل اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
وقد تم الإعلان عن الشخصية الإسلامية الفائزة في هذه الدورة في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للجائزة في قاعة غرفة تجارة وصناعة دبي بحضور رئيس اللجنة المنظمة للجائزة المستشار إبراهيم محمد بو ملحه ونائب الرئيس وأعضاء اللجنة المنظمة للجائزة وممثلي وسائل الإعلام.
واختارت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الحالية (الحادية والعشرين) خادم الحرمين الشريفين لدوره الكبير والمهم كقائد للعالم الإسلامي، ولخدماته الجليلة التي يقدمها للمسلمين في كل بقاع الأرض.
وأكدت اللجنة أن منح خادم الحرمين الشريفين لهذه الجائزة تجسيد وتأكيد للرعاية الفائقة حيث لا يأل جُهداً ولا يدخر وسعاً في إصدار أوامره بتنفيذ مشاريع الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة شأنه شأن كل إخوانه الملوك.وفق “أخبار 24”.
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