قرر وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد القصيبي، عزل عضوين من مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الحدود الشمالية، وتعيين آخرين بديلين عنهما في المجلس؛ وذلك إثر خلافات واسعة بين رئيس مجلس الغرفة وعدد من أعضائه.
جاء ذلك في خطاب موجه من القصبي لإدارة الغرف التجارية، أمس الجمعة، مشيراً فيه إلى أنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فإنه يعتمد تعيين أحمد حمد إبراهيم الأحمد، وحسني عبدالله حسني يعقوب عضوين بمجلس الغرفة التجارية والصناعية بعرعر.
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