ألقت شرطة الرياض اليوم (الجمعة) القبض على 3 أشخاص “سعوديان ووافد إثيوبي” في العقد الثالث من العمر لتورطهم في السطو على شاحنة نقل تحمل 4 مركبات فاخرة والفرار بها إلى مكان مجهول شرق العاصمة.
وقالت شرطة المنطقة في بيان لها إنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ورد لغرفة عمليات دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغ سائق شاحنة نقل تحمل أربع مركبات فاخرة موديل حديث، عن تعرضه للاستيقاف من قبل شخصين مجهولين وتهديده بواسطة سلاح أبيض أثناء اتجاهه لمعارض السيارات شرق العاصمة الرياض وإنزاله من الشاحنة والاستيلاء عليها بحمولتها وارتكاب الفرار بها إلى مكان مجهول.
وأضافت أنه جرى على الفور ضبط البلاغ والتعميم على الشاحنة وتوزيع الفرق العاملة في الميدان في جميع المحاور وتكثيف البحث داخل الأحياء وفي وقت قياسي ونتيجة للإجراءات البحثية فقد تم التوصل لمعلومات مفيدة للوصول إلى مخبأ الجناة في إحدى الاستراحات غرب مدينة الرياض والعثور على الشاحنة والسيارات وسيارة الجناة وضبطهم بعد مقاومتهم وعند محاولتهم الهرب.
ولفتت إلى أنه جرى تسليمهم لمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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