قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري إن فرق الإسعاف باشرت حادثا مروريا نتج عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين بإصابات خطيرة.
ووقع الحادث أعلى طريق ثربان بمحافظة المجاردة بعد اصطدام مركبتين مسرعتين (تويوتا كامري وتويوتا هايلكس) وجهاً لوجه على الطريق السريع.
وكان سائق السيارة (تويوتا كامري) يسير في الطريق عندما فوجئ بقطعة أثاث (كنبة) ملقاة في وسط الطريق، وعند محاولته تفادي الاصطدام بها انحرفت سيارته واصطدمت بالسيارة الأخرى وجهاً لوجه.وفق “أخبار 24”.
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