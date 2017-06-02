وجّه الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، شرطة المنطقة بالتحقيق في تطاول وافد عربي بألفاظ مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإحالته لجهات الاختصاص وتطبيق الأنظمة بحقه إن ثبت ذلك.
وجاء توجيه الأمير خالد الفيصل إثر ظهور وافد فلسطيني في مقطع فيديو قديم وهو يتحدث بشكل مسيء، ما دعا المغردين عبر “تويتر” إلى تدشين وسم مهند_الفلسطيني_يشتمنا_ونكرمه1.
من جهته، قرر الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة، نائب رئيس جمعية مراكز بمنطقة مكة المكرمة، إيقاف التعامل أو التعاقد مع أي فعالية تخص الوافد المذكور حتى تنتهي جهات التحقيق فيما نُسب إليه في المقطع المسيء.وفق “أخبار 24”.
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