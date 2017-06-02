نهى مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ عن تعمد البحث عن الرخص والفتاوى الميسرة، منتقدا الذين يبحثون عن الرخص خاصة في رمضان عبر استفتاء العلماء وتعمد اختيار ما يناسبهم.
وأكد المفتي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الأصل أن يسأل المسلم عن حكم رسول الله في كافة المسائل التي يحتاجها في عباداته ومعاملاته، والالتزام بالفتاوى التي تتحرى الأدلة الشرعية، لا البحث عن الفتاوى الميسرة، محذراً من استفتاء أكثر من عالم بحثا عن الفتاوى الميسرة والمسهلة.
ودعا آل الشيخ المسلمين إلى استفتاء من يثقون في دينهم وعلمهم من العلماء، والأخذ بفتاواهم، لأن ذلك يخرج الناس من اتباع هواهم إلى عبادة الله وفق هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأحكام الشرع.
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