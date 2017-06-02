ألقت شرطة الرياض القبض على سعوديين في العقد الثالث من العمر، وذلك لتورطهما في تكسير زجاج عدد من المركبات والاستيلاء على ما بداخلها من موجودات، ووثقت جرائمهما مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت شرطة الرياض في بيانٍ لها اليوم (الجمعة) إنه بالإشارة إلى مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة قيام مجموعه من الأشخاص بتكسير زجاج عدة مركبات والاستيلاء على ما بداخلها، وتعمدهم طمس هوية المركبة التي كانت بحوزتهم وارتكابهم الفرار، تزامن هذا النشر مع بلاغ أحد الوافدين عن قيام مجموعة من الأشخاص يستقلون مركبة من نوع فورد “فيوجن” بكسر زجاج مركبته من نوع جيب تويوتا وسرقة جهاز المسجل الخاص بها، وأرفق بالبلاغ فيديو للواقعة وُثق من قبل أحد المجاورين له.
وأضافت الشرطة أن الأجهزة الأمنية ممثلة في إدارة دوريات الأمن عملت على اتخاذ جملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن تحديد هوية الجناة، حيث تم ضبط سعوديين في العقد الثالث من العمر، وبمناقشتهما أقرا بما نُسب إليهما وارتباطهما بمقاطع الفيديو المسجلة – وجارٍ البحث عن شريك ثالث لهما وضبطه.
ولفتت إلى أنه تم إيقافهما بمركز الشرطة المختص رهن استكمال إجراءات التحقيق، لمعرفة مدى صلتهما بالبلاغات المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.
وفق “أخبار 24”.
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