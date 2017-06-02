أكد الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على جاهزية أجهزة الأمن بمختلف قطاعاتها التامة لمواجهة أي ظرف طارئ قد يحدث خلال مواسم العمرة الجاري، لافتاً أن حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز حريصة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن من خلال الإمكانات الكبيرة التي وفرتها قطاعات الدولة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم (الجمعة) خلال رئاسته في مكة المكرمة لاجتماع متابعة تنفيذ الخطط الأمنية لموسم العمرة لهذا العام لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والزيارة في المدينة المنورة.
وأشار إلى أن الدولة منذ تأسيسها لم تتوانَ لحظة في جعل هذه البلاد مقصد اهتمام ورعاية فتوالت عطاءات الدولة لمكة المكرمة والمدينة المنورة بدءًا من مشروعات توسعة الحرمين الشريفين وانتهاء بالمشروعات العملاقة لخدمة ضيوف الرحمن حتى أصبحت مكة المكرمة والمدينة المنورة منارة حضارية يتباهى بها المسلم أينما كان.
وأضاف أن حكومة خادم الحرمين مستمرة في وضع استراتيجياتها العلمية والميدانية التي تشارك فيها جميع أجهزة وقطاعات الدولة مدنية وعسكرية وخدمات مصاحبة تجعل ضيوف الرحمن ينعمون بالراحة والاطمئنان وأداء مناسكهم في أجواء من الراحة والتسهيلات، مشددا على مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات لما فيه تسهيل أداء مناسك العمرة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج