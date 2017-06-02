قال أكبر مستوردي الأرز في المملكة إن سكان المملكة يستهلكون يومياً نحو 9 آلاف طن من الأرز خلال شهر رمضان، ما يقدر بنحو 260 ألف طن شهرياً.
وأوضح المورد محمد الشعلان أن الطلب على الأرز يرتفع خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق رمضان حيث تصل الكميات المبيعة إلى 400 ألف طن، مبيناً أن المستورد هذا العام من الأرز يتراوح بين مليون إلى 1.5 طن، بقيمة تقدر بنحو 4.5 مليارات ريال.
وأبان أنه في الأيام الأخيرة من رمضان يرتفع حجم الطلب على الأرز ليصل إلى 60 ألف طن، حيث تقوم الأسر بإخراجه لزكاة الفطر، لافتاً وفقاً لصحيفة “الوطن” إلى إن الهند تعد أكثر الدول الموردة للأرز إلى المملكة.
وكانت الجمارك السعودية سجلت أعلى معدل استيراد للأرز خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت رمضان، مبينة أن حجم المستورد بلغ 334 ألف طن، وهو بذلك يأتي في المرتبة الثالثة من الواردات الغذائية بعد لحوم الدواجن والسكر.
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