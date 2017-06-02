“لا يغفل أحد عن دور الجميع المنظمات الحكوميه والخاص في بناء منظومه متكامله تهدف الى تحقيق الرؤى على كافه الاصعده ومنها الصحيه والتوعوية وخاصة عموده الفقري الا وهم فئة الشباب .
ومن هنا ذكرت مجمعات التعاون الطبية أن جميع تلك الاهداف تتقاطع في نقطه واحده هدفها مجتمع افضل دوما”
جاء ذلك ضمن حديث الأستاذ / إبراهيم الموسى مدير التسويق والعلاقات العامه بالمجمعات التعاون الطبية بمناسبة انطلاق البطولة الرنضانية الثانية .
واوضح أن جدول هذا العام مليء بالفعاليات والمشاركات المجتمعية ضمن برنامجها الذي يطلق كل عام تحت مسمى ( برنامج المسؤولية المجتمعية )
ومن ضمن هذه البرامج التي تم إطلاقها ليلة أمس ( بطولة مجمعات التعاون الطبية لكرة القدم ٢ ) للسنه الثانيه على التوالي والتي تهدف الى تعزيز الصحه لدى الشباب من خلال الحركه بالاضافه الى المحاضرات الطبية التي ستتخللها هذه البطولة واستغلال الوقت بكل مفيد .
وكان الاقبال فوق المتوقع والحماس هي الصافرة التي اعلنت انطلاق البطولة بالاضافه الى حزمه من الفعاليات القادمه ستطلقها مجمعات التعاون الطبية في الفترة المستقبلية.
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