كشف المدرب التونسي، ناصيف البياوي اليوم الخميس، سبب رحيله عن فريق الرائد السعودي لكرة القدم، عقب نهاية الموسم.
وأوضح البياوي، في تصريحات صحفية، أن تعلم أولاده اللغة الفرنسية السبب الرئيسي وراء مغادرته الرائد، حيث قال: “قررت الرحيل عن الرائد من أجل مصلحة أبنائي، حيث كانوا بحاجة لتعلم اللغة الفرنسية لكونهم يعيشون في فرنسا”.
وأضاف: “أنا وأبنائي نعيش في فرنسا، ومن المهم أن يتعلموااللغة الفرنسية تحديدًا”.
وتابع: “لا توجد مدارس مختصة بتعليم هذه اللغة عدا في المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة، وهى الرياض والغربية والشرقية ، ولذا أسعى للانتقال للعمل في أندية من إحدى تلك المناطق إذا ما بقيت داخل المملكة”.
واستمر: “استشعرت أن بقائي مع الرائد سيعني بحثي عن مصلحتي الشخصية وليس العائلية”.
وتلقى البياوي عدة عروض قطرية وسعودية وإماراتية في الآونة الأخيرة، مازال يفاضل بينها لاختيار العرض الأنسب له ولعائلته.
وتطرق المدرب التونسي إلى سبب رحيله عن الفتح في الموسم قبل الماضي، مشيرًا إلى أن إبعاده لم يكن سوى نتيجة البحث عن مدرب أوروبي.
وشدد البياوي على قوة الدوري السعودي، قائلا: “الهلال بطل الدوري في الموسم المنصرم، وقبله الأهلي والنصر والفتح، لم يحقق أي منها الدوري قبل جولتين أو ثلاث كحد أقصى، وهذا يعني أنها اجتهدت كثيرًا لـ23 جولة على الأقل، وليس كما يحدث في بعض الدوريات التي يمكن فيها الحكم على البطل من عدة جولات”.وفق “الإقتصادية”.
وأثنى المدرب التونسي (40 عاما) على مسيرة المنتخب السعودي الأول ، في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018، حيث قال: “اللاعب السعودي يعتبر خامة مميزة جدًا ولديه الروح والمهارة، وقادر على تجاوز كل الصعاب وإعادة المجد بالوصول لمونديال روسيا، والمنتخب السعودي يسير بخطى قوية وعازمة تحت قيادة الهولندي بيرت فان مارفيك”.
واختتم البياوي تصريحاته نافيًا ما تم تداوله مؤخرًا حول توقيعه للقادسية السعودي، حيث أوضح: “مفاوضات القادسية كانت شفهية وغير رسمية وكانت هناك أندية أكثر جدية من الأخير، وسأحسم خياري خلال ساعات”.
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