أكد الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال أن لقب “الملكي” يخص فريقه، كون من أطلق هذا اللقب على الهلال هو الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمه الله.
وتوقع الأمير نواف بن سعد، خلال لقائه مع برنامج “مجموعة إنسان” على قناة “mbc” أن يكسب الهلال قضية اللاعب عوض خميس في نهاية المطاف، نظراً لإن إجراءات النادي في تلك القضية كانت سليمة من جميع النواحي.
واعتبر أن لاعب الهلال السابق سامي الجابر يعدّ من أحسن 5 لاعبين في تاريخ المملكة، لكنه لا يستطيع أن يحكم عليه، بأنه من أفضل 5 مدربين تولوا قيادة الهلال، مشيراً إلى أن تجربة الجابر التدريبية مازالت في بواكيرها، ولا يمكن الحكم عليها.
وفق “أخبار 24”.
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