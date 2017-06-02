تقدمت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد المرزوقي باستقالة جماعية بعد أن اتخذت القرار بشكل نهائي أمس الخميس.
وعلمت مصادر أن الاستقالة تم اتخاذها بعد تصريح عضو شرف النادي الأمير خالد بن عبدالله الذي طالبها بتحديد موقفها عاجلاً بالاستمرار أو الاستقالة.
ويتم وضع الترتيبات النهائية للاستقالة واللمسات المكملة للإدارة الجديدة ووفقاً للمعلومات فإن الإدارة التي ستخلفها سيترأسها الأمير فهد بن خالد بالتزكية لمدة أربعة أعوام مقبلة في اجتماع الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة، بحضور الأمير خالد بن عبدالله، ورئيس هيئة أعضاء شرف النادي الأمير تركي بن محمد عبدالله الفيصل، وأعضاء الجمعية، حتى يتواجد فهد بن خالد قبل انطلاقة المعسكر الإعدادي للفريق.
وعلمت “الرياض” أن التغييرات ستطال الجهاز الطبي بعد الإصابات المتكررة والتي أثرت على مستوى الفريق، وعدم استمرار الثنائي الأجنبي المدافع المصري محمد عبدالشافي ولاعب الوسط العراقي سعد الأمير.
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