عُرف عن الساحرة المستديرة، تسببها بمظاهر التعصب الرياضي، إلا انَّ هذا المشهد كشف عن صورة أخرى، أكثر إشراقًا وجمالاً عما هو متعارف عليه.
وشارك الإعلامي الرياض ي وليد الفراج، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي، متابعيه، مقطعًا من بداية مباراة العراق والأردن، على استاد البصرة.
وعقّب الفراج على المقطع “انظر ماذا تفعل كرة القدم في الشعوب وكيف توحدها ، فيديو من مباراة العراق والأردن، في استاد البصرة، بعد رفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية في العراق”.
وتداول المغرّدون المقطع، الذي يردّد فيه الفريقان، والجماهير العراقية والأردنية معًا، النشيد الوطني العراقي “موطني”، في مشهد مهيب تقشعر له الأبدان وتبكي له المقل فرحًا.
وفق “المواطن”.
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