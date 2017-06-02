تنتظر إدارة نادي الهلال رد وكيل أعمال اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، بعد طلبها لتمديد عقد اللاعب المتبقى به عاماً واحداً.
وكانت الإدارة الزرقاء قد قدمت عرضاً رسمياً لوكيل أعمال اللاعب، تتضمن طلب تمديد العقد لعام واحد مع إضافة عدد من المزايا المالية التي ستمنح للاعب البرازيلي.
وتمتلك إدارة أزرق الرياض بطاقة اللاعب الدولية، فيما صرفت النظر الشتاء الماضي عن عدد من العروض المغرية للنادي، في الوقت الذي يتمسك رامون دياز، المدير الفني للفريق، باستمرارا إدوارد في الموسم المقبل بالاتفاق مع إدارة النادي.وفق “عين اليوم”.
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