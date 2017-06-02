أكد مراسل إذاعة ufm بالرياض أن قائمة الهلال الحالية لن تشهد تغيرعلى الموسم المقبل باسثناء عبدالمجيد الرويلي بطلب منه للمشاركة بشكل أساسي على أن يتم تدعيم الفريق بلاعب محلي في خط المقدمة وأخر في خط الدفاع بالاضافة الى مهاجم اجنبي ويتم تصعيد عدد من لاعبي الاولمبي.
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الهلال يتجه الى استمرار عناصره في الموسم المقبل
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