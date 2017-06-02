وضعت إدارة نادي الفيحاء، الدولي عبدالمجيد الرويلي، لاعب فريق الهلال، في حيرة بعد تقديمهم لعرضاً مالي يفوق ما قدمته إدارة نادي التعاون.
وكان فريق التعاون قد طلب إعادة اللاعب الذي جلبه من الشباب موسم 2015، ليقدم واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع النادي القصيمي، لتنتهي علاقته بالفريق بعد انتقاله للهلال 2016.
وربما يغير عرض برتقالي المجمعة مسار لاعب خط الوسط من القصيم إلى المجمعة، بعد أن كان قريباً من حمل حقائبه نحو النادي القصيمي.
حيث تسعى إدارة الفريق إلى تدعيم صفوفها باللاعب عبر الإنتقال النهائي أو الإعارة، والذي برز مع نادي التعاون قبل أن يوقع معه الهلال في 2016 ليضمه لصفوفه، ويحقق معه بطولتي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.
فيما وضعت إدارة نادي الهلال الأمر بيد اللاعب، لاختيار العرض المناسب له، بعد فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي أمام المنتخب الأسترالي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.وفق “عين اليوم”.
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