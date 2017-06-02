أودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مبالغ برنامج المساعدات المقطوعة لشهر رمضان المبارك لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.
وأبان وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي الدكتور إبراهيم بن محمد الشافي، أن إجمالي المبالغ المالية التي تم إيداعها للمستفيدين من البرنامج بلغت نحو 442 مليون ريال، لأكثر من 38.5 ألف أسرة، تمثل مجموعة من قوائم الانتظار الموافق لها بالصرف.
وأوضح الدكتور الشافي أن الوزارة تودع مبلغ المساعدة المقطوعة في حسابات المستفيدين بشكل مباشر، بهدف تحسين الظروف المعيشية لذوي الدخول المحدودة، ومعظمهم من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج